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    «Бостон» разгромил «Милуоки», «Даллас» выиграл у «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Финикс Санз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Даллас» набрал 51 очко в третьей четверти матча с «Лейкерс»
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    «Даллас» набрал 51 очко в третьей четверти матча с «Лейкерс»

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 124:115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40).

    В третьей четверти «Маверикс» набрали 51 очко. Это за всю историю матчей НБА на Рождество.

    Одним из лучших в составе «Далласа» был словенский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 32 очка, 9 подборов и 9 передач. Кристиан Вуд к 30 очкам добавил 8 подборов и 7 ассистов.

    У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков.

    «Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд.

    Еще в одном матче «Бостон» разгромил на своей площадке «Милуоки» — 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32).

    Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 41 очко. Еще 28 очков «Бостону» принес Джейлен Браун.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо отметился 27 очками и 9 подборами.

    «Милуоки» проиграл третий матч подряд.

    Результаты всех матчей игрового дня в НБА

    «Денвер» — «Финикс» — 128:125 ОТ (28:24, 23:33, 30:27, 32:29, 15:12)

    «Голден Стэйт» — «Мемфис» — 123:109 (33:29, 26:25, 40:30, 24:25)

    «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124: 115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40)

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 112:119 (37:25, 26:35, 33:35, 16:24)

    «Бостон» — «Милуоки» — 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32)

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