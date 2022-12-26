«Бостон» разгромил «Милуоки», «Даллас» выиграл у «Лейкерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 124:115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40).

В третьей четверти «Маверикс» набрали 51 очко. Это за всю историю матчей НБА на Рождество.

Одним из лучших в составе «Далласа» был словенский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 32 очка, 9 подборов и 9 передач. Кристиан Вуд к 30 очкам добавил 8 подборов и 7 ассистов.

У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков.

«Лейкерс» проиграли четвертый матч подряд.

Еще в одном матче «Бостон» разгромил на своей площадке «Милуоки» — 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32).

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 41 очко. Еще 28 очков «Бостону» принес Джейлен Браун.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо отметился 27 очками и 9 подборами.

«Милуоки» проиграл третий матч подряд.

Результаты всех матчей игрового дня в НБА

«Денвер» — «Финикс» — 128:125 ОТ (28:24, 23:33, 30:27, 32:29, 15:12)

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 123:109 (33:29, 26:25, 40:30, 24:25)

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124: 115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 112:119 (37:25, 26:35, 33:35, 16:24)

«Бостон» — «Милуоки» — 139:118 (36:28, 26:33, 38:25, 39:32)