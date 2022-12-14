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    «Бостон» вырвал победу у «Лейкерс», «Милуоки» обыграл «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс Финикс Санз Хьюстон Рокетс
    «Бостон» в овертайме одержали победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счетом 122:118 (37:24, 28:26, 23:32, 22:28, 12:8).

    В составе «Бостона» 44 очка набрал Джейсон Тейтум, дабл‑дабл в активе Джейлена Брауна (25 очков и 15 подборов).

    У хозяев дабл‑дабл сделали Энтони Дэвис (37 очков и 12 подборов) и Расселл Уэстбрук (20 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс набрал 33 очка.

    Джеймс вышел на второе место по числу матчей в «регулярке» с 30 и более набранными очками, опередив Уилта Чемберлена (515 игр). Лидирует по этому показателю Майкл Джордан (562).

    В другом матче «Милуоки» дома переиграл «Голден Стэйт» — 128:111 (38:27, 26:25, 31:25, 33:34).

    В составе «Бакс» дабл‑дабл оформили Яннис Адетокунбо (30 очков и 12 подборов) и Бобби Портис (25 очков и 11 подборов), Стефен Карри принес гостям 20 очков.

    Остальные результаты игрового дня:

    «Хьюстон» — «Финикс» — 111:97 (27:20, 27:15, 30:32, 27:30)
    «Филадельфия» — «Сакраменто» — 123:103 (39:32, 41:23, 21:28, 22:20)
    «Юта» — «Нью-Орлеан» — 121:100 (29:30, 23:15, 39:26, 30:29)

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