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    «Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче НБА

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    «Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 119:115 (28:35, 34:34, 29:26 28:20) в пользу «Финикса».

    Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американец Леброн Джеймс, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. Самым результативным у «Финикса» стал Девин Букер. У него 22 очка, три подбора и одна передача.

    Также сегодня было сыграно еще четыре матча. «Филадельфия» обыграла «Кливленд» со счетом 113:112, «Шарлотт» уступил «Индиане» (97:122), «Бостон» проиграл «Торонто» (119:125) и «Даллас» переиграл «Оклахома-Сити» со счетом 98:96.

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