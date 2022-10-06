«Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче НБА

«Лейкерс» уступили «Финиксу» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 119:115 (28:35, 34:34, 29:26 28:20) в пользу «Финикса».

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американец Леброн Джеймс, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. Самым результативным у «Финикса» стал Девин Букер. У него 22 очка, три подбора и одна передача.

Также сегодня было сыграно еще четыре матча. «Филадельфия» обыграла «Кливленд» со счетом 113:112, «Шарлотт» уступил «Индиане» (97:122), «Бостон» проиграл «Торонто» (119:125) и «Даллас» переиграл «Оклахома-Сити» со счетом 98:96.