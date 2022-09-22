ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 21:40
    • СКА обыграл «Куньлунь», одержав девятую победу подряд
  • 21:33
    • Минское «Динамо» победило ЦСКА
  • 18:54
    • Казахстан обыграл Белоруссию в Лиге наций и гарантировал себе выход в Лигу В
  • 18:44
    • Источник: УЕФА откажется от расширения ЧЕ до 32 команд с 2028 года
  • 17:24
    • «Ахмат» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Райкович: ЦСКА будет бороться, чтобы вернуть чемпионство

    Баскетбол ЦСКА УНИКС Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над УНИКСом (76:71) в стартовом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ и заявил, что армейцы будут бороться за возвращение чемпионского титула.

    Эмил Райкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмил Райкович

    «Да, мы действительно не фавориты, нам не хватает многих игроков. Кто-то болеет, некоторые ребята только недавно присоединились к команде.

    Команда сегодня играла как одно целое, мы хорошо показали себя. Не тянули никто на себя, показали командную игру.

    Будем побеждать, стараться развивать российских игроков. Эти две вещи не всегда совмещаются, но будем стараться.

    С "Зенитом" будет очень сложно. Мы видели, как они играют, они фавориты. У них классная команда, с сильным подбором игроков. Но мы ЦСКА и будем вести борьбу, чтобы вернуть чемпионство.

    Пока не знаю, когда вернется Алексей Швед, надо спрашивать у врачей. За следующие пять-шесть дней он восстановится.

    Что касается ошибок Каспера Уэйра сегодня, то он пытался сыграть на команду, да, у него были какие-то ошибки в преодолении прессинга. Но это были не его ошибки, а ошибки всей команды», — сказал Райкович «Р-Спорту».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Статус матч повлияет на его результативность
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная виктория «трехцветных»?!
  • Франция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Нидерланды переиграют поляков
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Самсонова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кудерметова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сун — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ромеро — Манхоф
  • Бокс
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хендерсон — Куилли
  • Бокс
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •