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    Тренер сборной Польши: Франция доминировала, а у нас игра не пошла с самого начала

    Баскетбол Сборная Польши Сборная Франции
    Главный тренер сборной Польши Игор Миличич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Евробаскета-2022 с Францией.

    Польша — Франция
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    Польша — Франция

    «Сборная Франции доминировала. Они хорошо двигали мяч и точно бросали в кольцо, их реализация бросков из-за дуги составила почти 60 процентов.

    У нас же игра не пошла с самого начала. Мы просто не могли забросить открытые мячи.

    Но я хотел бы всё равно поздравить нашу команду и наших болельщиков. Мы упорно боролись, и мы знаем, что мы всё ещё участвуем в турнире.

    Многие команды уже уехали домой, так что мы гордимся тем, что мы здесь. И мы хотим выйти на воскресный матч с высоко поднятыми головами», — приводит слова Миличича официальный сайт ФИБА.

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