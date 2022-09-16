Тренер сборной Польши: Франция доминировала, а у нас игра не пошла с самого начала

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Евробаскета-2022 с Францией.

«Сборная Франции доминировала. Они хорошо двигали мяч и точно бросали в кольцо, их реализация бросков из-за дуги составила почти 60 процентов.

У нас же игра не пошла с самого начала. Мы просто не могли забросить открытые мячи.

Но я хотел бы всё равно поздравить нашу команду и наших болельщиков. Мы упорно боролись, и мы знаем, что мы всё ещё участвуем в турнире.

Многие команды уже уехали домой, так что мы гордимся тем, что мы здесь. И мы хотим выйти на воскресный матч с высоко поднятыми головами», — приводит слова Миличича официальный сайт ФИБА.