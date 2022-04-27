Шушаков: Нам очень хотелось зацепить хотя бы один матч в Краснодаре

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков рассказал о причинах поражения в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (78:101, 0-3).

«Нам очень хотелось зацепить хотя бы один матч в Краснодаре.

Много оставили сил на выездных играх, тяжелые матчи и сложные логистические вопросы сказались на общей усталости. Сегодня это было видно.

Даже несмотря на проигрыш сегодня, было невероятно приятно, что нас пришел поддержать шестой игрок команды.

Это особенно трогало, спасибо за это всем болельщикам, которые ходили, ходят, и, надеюсь, будут ходить на матчи команды», — сказал Шушаков пресс-службе турнира.

После третьего поражения в серии «Парма» выбыла из плей-офф Единой лиги ВТБ, остановившись на стадии 1/4 финала.