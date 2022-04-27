ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» — «Вильярреал». Онлайн
  • 20:59
    • Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Шушаков: Нам очень хотелось зацепить хотя бы один матч в Краснодаре

    Баскетбол Парма Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков рассказал о причинах поражения в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (78:101, 0-3).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Нам очень хотелось зацепить хотя бы один матч в Краснодаре.

    Много оставили сил на выездных играх, тяжелые матчи и сложные логистические вопросы сказались на общей усталости. Сегодня это было видно.

    Даже несмотря на проигрыш сегодня, было невероятно приятно, что нас пришел поддержать шестой игрок команды.

    Это особенно трогало, спасибо за это всем болельщикам, которые ходили, ходят, и, надеюсь, будут ходить на матчи команды», — сказал Шушаков пресс-службе турнира.

    После третьего поражения в серии «Парма» выбыла из плей-офф Единой лиги ВТБ, остановившись на стадии 1/4 финала.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •