«Майами» пробился во второй раунд, «Мемфис» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

переиграл(97:94) в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 97:94.

Самым результативным у победителей стал Виктор Оладипо, набравший 23 очка. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У проигравших дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов сделал Деандре Хантер.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Следующим соперником «Майами» будет победитель серии «Филадельфия» — «Торонто». «Сиксерс» ведут 3:2.

Еще в одной игре дня «Мемфис» выиграл у «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24).

Самым результативным в составе «Гриззлис» стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Также дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 21 очко, 15 подборов. У «Тимбервулвз» 28 очков и 12 подборов заработал Карл-Энтони Таунс.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Мемфиса». Шестой матч серии пройдет на площадке «Миннесоты» 29 апреля.

Также «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:97. Счет в серии стал 3:2 в пользу «Санс».