ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагАнти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • 00:01
    • «Ман Сити» устроил голевой обмен с «Реалом», но вышел победителем
  • 18:09
    • Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
    Все новости спорта

    «Майами» пробился во второй раунд, «Мемфис» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз
    «Майами» переиграл «Атланту» (97:94) в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 97:94.

    «Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами»

    Самым результативным у победителей стал Виктор Оладипо, набравший 23 очка. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У проигравших дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов сделал Деандре Хантер.

    Таким образом, «Майами» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

    Следующим соперником «Майами» будет победитель серии «Филадельфия» — «Торонто». «Сиксерс» ведут 3:2.

    Еще в одной игре дня «Мемфис» выиграл у «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24).

    Самым результативным в составе «Гриззлис» стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Также дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 21 очко, 15 подборов. У «Тимбервулвз» 28 очков и 12 подборов заработал Карл-Энтони Таунс.

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Мемфиса». Шестой матч серии пройдет на площадке «Миннесоты» 29 апреля.

    Также «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:97. Счет в серии стал 3:2 в пользу «Санс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Интер» будет преследовать «Милан» до конца
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •