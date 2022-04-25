«Нью-Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом», «Майами» снова выиграл у «Атланты»

За океаном завершились очередные матчи первого раунда плей-офф НБА.

«Майами» одержал выездную победу над «Атлантой» — 110:86 (25:26, 30:15, 25:20, 30:25).

Лучшим в этой игре был лидер «Майами» Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

У «Атланты» выделялся Де′Андре Хантер, набравший 24 очка.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Майами».

«Нью-Орлеан» выиграл на своей площадке у «Финикса» со счетом 118:103 (25:22, 24:29, 35:23, 34:29).

Литовский центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас набрал 26 очков и сделал 15 подборов. Еще 30 очков хозяевам принес Брэндон Ингрэм.

У «Финикса» самым активным был Деандре Эйтон, набравший 23 очка.

«Нью-Орлеан» сравнял счет в серии — 2-2.