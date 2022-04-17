«Голден Стэйт» и «Филадельфия» повели в своих сериях в плей-офф НБА

обыгралв первом матче серии первого раунда Западной конференции НБА — 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 30 очков.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал дабл-дабл, у него 25 очков и 10 подборов.

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии — 1:0. Второй матч состоится 19 апреля.

В другой игре «Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче серии первого раунда Восточной конференции — 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23).

Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Макси, набравший 38 очков. В активе Джеймса Хардена дабл-дабл из 22 очков и 14 передач.

У «Рэпторс» больше всех набрал Паскаль Сиакам — 24 очка.

«Филадельфия» повела в серии с «Торонто» со счетом 1:0. Второй матч состоится 19 апреля.

Также «Миннесота» обыграла «Мемфис» со счетом 130:117 (41:33, 24:29, 32:30, 33:25).

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, набравший 36 очков. В активе Карла-Энтони Таунса дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

У «Гриззлиз» больше всех набрал Джа Морант — 32 очка.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 20 апреля.