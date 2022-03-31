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    Скариоло: Не вижу возможности для европейского специалиста стать главным тренером в НБА

    Баскетбол Виртус Сборная Испании НБА
    Главный тренер «Виртуса» и сборной Испании Серджо Скариоло рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются европейские специалисты в НБА.

    Серджо Скариоло
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    Серджо Скариоло

    «Я никогда не верил, что стану главным тренером в НБА. Даже когда я проходил собеседование на эту должность, у меня не возникало такого чувства. Они не готовы пойти на этот шаг прямо сейчас.

    Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я не вижу возможности для европейского специалиста приехать из Европы и стать главным тренером в НБА, не проработав несколько лет помощником. Вопрос в том, сколько лет, по их мнению, вам нужно.

    Тем не менее, это очень странно. Таков их мир. Они рады принять таланты, игроков, тренеров и даже агентов, когда они могут помочь организации стать лучше.

    Но отдать ключи иностранцам и доверить им высшую руководящую должность — на что еще нужно несколько лет», — сказал Скариоло BasketNews.

    Итальянский специалист работал ассистентом главного тренера в «Торонто» с 2018 по 2021 год, став с этой командой чемпионом НБА (2019).

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