Скариоло: Не вижу возможности для европейского специалиста стать главным тренером в НБА

Главный тренер «Виртуса» и сборной Испаниирассказал о трудностях, с которыми сталкиваются европейские специалисты в НБА.

«Я никогда не верил, что стану главным тренером в НБА. Даже когда я проходил собеседование на эту должность, у меня не возникало такого чувства. Они не готовы пойти на этот шаг прямо сейчас.

Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я не вижу возможности для европейского специалиста приехать из Европы и стать главным тренером в НБА, не проработав несколько лет помощником. Вопрос в том, сколько лет, по их мнению, вам нужно.

Тем не менее, это очень странно. Таков их мир. Они рады принять таланты, игроков, тренеров и даже агентов, когда они могут помочь организации стать лучше.

Но отдать ключи иностранцам и доверить им высшую руководящую должность — на что еще нужно несколько лет», — сказал Скариоло BasketNews.

Итальянский специалист работал ассистентом главного тренера в «Торонто» с 2018 по 2021 год, став с этой командой чемпионом НБА (2019).