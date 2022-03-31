«Парма» обыграла «Цмоки-Минск» и вышла в плей-офф Лиги ВТБ

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Валерий Лиходей, набравший 17 очков.
В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Евгений Белянков.
«Парма» одержала восьмую победу в 14 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице, обеспечив себе место в плей-офф.
«Цмоки-Минск» с тремя победами и 11 поражениями идёт на девятой позиции.
«Парма» в следующем матче на выезде сыграет с УНИКСом, встреча состоится 3 апреля. «Цмоки-Минск» 6 апреля сыграет с «Нижним Новгородом».