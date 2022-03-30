«Клипперс» одолели «Юту», «Лейкерс» проиграли «Далласу»

обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 121:115 (14:32, 34:29, 34:33, 39:21).

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внес форвард Пол Джордж — 34 очка, 2 подбора и 6 передач. В составе «Юты» лучшая результативность у защитника Донована Митчелла — 33 очка, 2 подбора и 6 передач.

Команда из Лос-Анджелеса прервала свою неудачную серию из пяти поражений. «Джаз» потерпели пятое поражение подряд.

«Юта» (45-31) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Клипперс» (37-39) — восьмое.

Также «Даллас» на своем паркете переиграл «Лейкерс» — 128:110 (43:25, 39:31, 31:28, 15:26).

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внес словенский защитник Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 12 передач.

Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал защитник Малик Монк — 28 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Даллас» — четвертое.

Другие результаты дня:

«Филадельфия» — «Милуоки» — 116:118 (24:27, 37:24, 28:30, 27:37)

«Бруклин» — «Детройт» — 130:123 (33:35, 25:29, 38:30, 34:29)

«Вашингтон» — «Чикаго» — 94:107 (23:28, 23:23, 27:24, 21:32)