«Даллас» победил «Юту», «Лейкерс» потерпели фиаско от «Нью-Орлеана»

в матче регулярного чемпионата НБА уступилисо счетом 108:116 (31:23, 38:26, 25:41, 14:26).

У проигравших 39 очков набрал Леброн Джеймс. В составе победителей самым результативным стал Брэндон Ингрэм — 26 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают десятое место в Западной конференции, «Пеликанс» с 32 победами — на девятой строчке.

В параллельной игре «Даллас» одолел «Юту» со счетом 114:100 (21:29, 37:30, 32:20, 24:21).

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Даллас» с 46 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Юта» с 45 победами — на пятой строчке.

Другие результаты дня:

«Финикс» — «Филадельфия» — 114:104 (37:39, 23:25, 31:22, 23:18)

«Бруклин» — «Шарлотт» — 110:119 (32:26, 28:30, 29:37, 21:26)

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 123:115 (28:24, 31:27, 33:30, 31:34)

«Бостон» — «Миннесота» — 134:112 (34:30, 38:19, 34:31, 28:32)