«Денвер» проиграл «Финиксу», «Милуоки» обыграл «Вашингтон»

на своем паркете проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 130:140 (31:31, 37:35, 38:38, 24:36).

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер — у него 49 очков и 10 передач. Также дабл-дабл оформил Крис Пол — 17 очков, 13 передач.

У проигравших 28 очков заработал Никола Йокич.

«Санс» одержал седьмую победу подряд.

В параллельной игре «Милуоки» без Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона победил «Вашингтон» — 114:102 (32:13, 28:29, 32:24, 22:36).

У победителей дабл-дабл из 24 очков и 10 передач сделал Джру Холидэй. В составе проигравших самым результативным стал Ишг Смит — 17 очков, по 16 баллов у Кристапса Порзингиса и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Благодаря этой победе «Бакс» обогнали «Филадельфию» и вышли на второе место в Восточной конференции.

Другие результаты дня:

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 126:109 (31:39, 32:23, 23:23, 40:24)

«Мемфис» — «Индиана» — 133:103 (44:23, 30:25, 33:23, 26:32)

«Торонто» — «Кливленд» — 117:104 (25:17, 33:31, 25:27, 34:29).