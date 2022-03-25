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    «Денвер» проиграл «Финиксу», «Милуоки» обыграл «Вашингтон»

    Баскетбол НБА Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Денвер Наггетс Финикс Санз
    «Денвер» на своем паркете проиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:140 (31:31, 37:35, 38:38, 24:36).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер — у него 49 очков и 10 передач. Также дабл-дабл оформил Крис Пол — 17 очков, 13 передач.

    У проигравших 28 очков заработал Никола Йокич.

    «Санс» одержал седьмую победу подряд.

    В параллельной игре «Милуоки» без Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона победил «Вашингтон» — 114:102 (32:13, 28:29, 32:24, 22:36).

    У победителей дабл-дабл из 24 очков и 10 передач сделал Джру Холидэй. В составе проигравших самым результативным стал Ишг Смит — 17 очков, по 16 баллов у Кристапса Порзингиса и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

    Благодаря этой победе «Бакс» обогнали «Филадельфию» и вышли на второе место в Восточной конференции.

    Другие результаты дня:

    «Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 126:109 (31:39, 32:23, 23:23, 40:24)
    «Мемфис» — «Индиана» — 133:103 (44:23, 30:25, 33:23, 26:32)
    «Торонто» — «Кливленд» — 117:104 (25:17, 33:31, 25:27, 34:29).

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