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    Гендиректор «Зенита»: Решение Евролиги касается только текущего сезона

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    Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал исключение команды из Евролиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Во вторник, 22 марта, Евролига объявила, что «Зенит», московский ЦСКА и казанский УНИКС исключены из текущего розыгрыша турнира из-за ситуации в Украине, их результаты аннулированы.

    «Решение Евролиги касается только текущего сезона. Будущее сложно комментировать, но хочется надеяться на позитивное развитие ситуации.

    Коллективный иск в CAS с коллегами из ЦСКА и УНИКСа? "Зенит" не является акционером Евролиги, мы участвуем на основании wild card.

    И каким-то образом отстаивать наши права прямо сейчас не считаю разумным. Думаю, надо занять выжидательную позицию, посмотреть, как будет развиваться ситуация.

    Время еще есть, его вполне достаточно, и все выводы и действия будет делать позднее», — приводит слова Церковного сайт «Матч ТВ».

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