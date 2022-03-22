Гендиректор «Зенита»: Решение Евролиги касается только текущего сезона

Генеральный директор петербургского «Зенита»прокомментировал исключение команды из Евролиги.

Во вторник, 22 марта, Евролига объявила, что «Зенит», московский ЦСКА и казанский УНИКС исключены из текущего розыгрыша турнира из-за ситуации в Украине, их результаты аннулированы.

«Решение Евролиги касается только текущего сезона. Будущее сложно комментировать, но хочется надеяться на позитивное развитие ситуации.

Коллективный иск в CAS с коллегами из ЦСКА и УНИКСа? "Зенит" не является акционером Евролиги, мы участвуем на основании wild card.

И каким-то образом отстаивать наши права прямо сейчас не считаю разумным. Думаю, надо занять выжидательную позицию, посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Время еще есть, его вполне достаточно, и все выводы и действия будет делать позднее», — приводит слова Церковного сайт «Матч ТВ».