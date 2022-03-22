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    Хардуэй пропустит нынешний сезон из-за перелома стопы

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    Защитник «Далласа» Тим Хардуэй продолжает восстанавливаться после перелома стопы.

    Тим Хардуэй
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    Тим Хардуэй

    «Тим пока что далек от возвращения на площадку. Сможет ли он вернуться к плей-офф? Не думаю. Он слишком далек от окончательного восстановления», — сказал главный тренер команды Джейсон Кидд журналисту Брэду Таунсенду.

    Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости стопы 25 января в игре с «Голден Стэйт» (92:130) и с тех пор не принимал участие в матчах.

    В нынешнем сезоне 30-летний защитник набирал 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

    Минувшим летом «Мэверикс» подписали с ним новый 4-летний контракт на 72 млн долларов.

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