Хардуэй пропустит нынешний сезон из-за перелома стопы

Защитник «Далласа» Тим Хардуэй продолжает восстанавливаться после перелома стопы.

«Тим пока что далек от возвращения на площадку. Сможет ли он вернуться к плей-офф? Не думаю. Он слишком далек от окончательного восстановления», — сказал главный тренер команды Джейсон Кидд журналисту Брэду Таунсенду.

Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости стопы 25 января в игре с «Голден Стэйт» (92:130) и с тех пор не принимал участие в матчах.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник набирал 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Минувшим летом «Мэверикс» подписали с ним новый 4-летний контракт на 72 млн долларов.