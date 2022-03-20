«Автодор» в гостях победил «Астану»

«Автодор» Фото: globallookpress.com
«Автодор» продолжает занимать в турнирной таблице Единой лиги ВТБ 4-е место, одержав 9 побед в 14 матчах. «Астана» идет на 9-й строчке: 3 победы после 14 игр.
Белорусский «Цмоки-Минск» на своей площадке уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счетом 79:104.
Эта победа позволила «Локомотиву» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Теперь у команды 7 побед при 6 поражениях.
«Цмоки-Минск» расположился на 10-й строчке — 3 победы, 11 поражений.