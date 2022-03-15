Джордан Мики вернулся в «Зенит» вслед за пятью другими легионерами

Американский центровой «Зенита»вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Вчера санкт-петербургский клуб объявил о возвращении в команду пяти легионеров: Матеуша Понитки (Польша), Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса (все — США).

Таким образом, из легионеров «сине-бело-голубые» потеряли только двух литовцев — Артураса Гудайтиса и Миндаугаса Кузминскаса и двух американцев — Коннера Фрэнкэмпа и Шабазза Напьера.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мики принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 2 передачи. В матчах регулярного чемпионата Евролиги Джордан появлялся на площадке 21 раз, в среднем за это время принося своей команде 11 очков, совершая 4,4 подбора и отдавая 0,9 передачи.