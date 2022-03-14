«Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Атланта» обыграла «Индиану»

потерпели разгромное поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 111:140.

Самым результативным в составе проигравших стал Леброн Джеймс — у него 31 очко, 7 подборов и 6 передач. Джеймс стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 10 000 подборов и 10 000 ассистов за карьеру.

У победителей дабл-даблы оформили Девин Букер (30 очков, 10 передач) и Деандре Эйтон (23 очка, 16 подборов).

«Финикс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре игры.

В другом поединке «Атланта» обыграла «Индиану» со счетом 131:128.

В составе победителей самым результативным стал Трей Янг, который набрал 47 очков.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Тайрис Халибёртон и Бадди Хилд, которые набрали по 25 очков.

«Атланта» с 33 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Индиана» с 23 победами — на 13-й строчке.

Другие результаты:

«Бостон» — «Даллас» — 92:95 (20:18, 27:20, 26:38, 19:19)

«Детройт» — «Клипперс» — 102:106 (24:16, 29:23, 19:31, 30:36)

«Орландо» — «Филадельфия» — 114:116 ОТ (29:24, 30:23, 21:27, 24:30, 10:12)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 130:105 (29:32, 39:23, 30:17, 32:33)

«Оклахома» — «Мемфис» — 118:125 (26:38, 28:23, 25:34, 39:30)