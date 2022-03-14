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    Билли Бэрон вернулся в «Зенит»

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит
    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон вернулся в расположение команды. Он будет доступен уже в сегодняшней встрече с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

    Билли Бэрон
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    Билли Бэрон

    Напомним, ранее «Зенит» разрешил всем легионерам клуба вернуться в родные страны, после чего все иностранцы воспользовались этой возможностью.

    В 10 матчах Единой лиги ВТБ Бэрон набирает 15,5 очка, 1,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру. В феврале 31-летний баскетболист выиграл конкурс 3-очковых на Матче звёзд лиги. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Бэрон лидирует по количеству совершённых (73) и точных (34) трёхочковых, а также идёт третьим по проценту реализации дальних бросков (46,6%).

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