ЦСКА и Лундберг расторгли контракт по соглашению сторон

Московскийофициально объявил о расторжении контракта с атакующим защитником(27 лет, 193 см) по соглашению сторон.

Датский игрок присоединился к столичной команде по ходу сезона-2020/21, перейдя из польской «Зелены-Гуры».

«Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение, решение, основанное на безопасности и благополучии моей семьи.

Хотел бы поблагодарить весь персонал ЦСКА, организацию и лично поблагодарить Андрея Ватутина, Наталию Фураеву и, самое главное, тренера Итудиса за то, что дали мне шанс и возможность дебютировать в Евролиге. Буду за это вечно признателен.

Также хотел бы поблагодарить болельщиков ЦСКА: спасибо, что приняли меня, когда я попал в клуб в разгар сезона в прошлом году, спасибо, что поддерживали меня и мою семью во время нашего пребывания здесь. Спасибо за все», — сказал датский защитник.

В составе ЦСКА Лундберг провел 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.