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    Место проведения матчей российских клубов в Евролиге объявят 28 февраля

    Баскетбол Евролига ЦСКА УНИКС Барселона
    В понедельник, 28 февраля, баскетбольная Евролига назовет страну, в которой будут проводить свои матчи российские клубы.

    ЦСКА — «Бавария»
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    ЦСКА — «Бавария»

    «Завтра состоится заседание совета акционеров Евролиги, на котором будет обсуждаться тема проведения предстоящих матчей российских команд, и ожидается, что будет объявлена альтернативная страна, в которой пройдут игры команд Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу Евролиги.

    Ранее из-за событий в Украине были перенесены матчи регулярного чемпионата ЦСКА — «Барселона», «Бавария» — ЦСКА, «Баскония» — УНИКС и «Зенит» — «Барселона».

    В турнирной таблице «Зенит» занимает 5-е место, ЦСКА — 6-е, УНИКС — 8-е.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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