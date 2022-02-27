Место проведения матчей российских клубов в Евролиге объявят 28 февраля

В понедельник, 28 февраля, баскетбольная Евролига назовет страну, в которой будут проводить свои матчи российские клубы.

«Завтра состоится заседание совета акционеров Евролиги, на котором будет обсуждаться тема проведения предстоящих матчей российских команд, и ожидается, что будет объявлена альтернативная страна, в которой пройдут игры команд Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу Евролиги.

Ранее из-за событий в Украине были перенесены матчи регулярного чемпионата ЦСКА — «Барселона», «Бавария» — ЦСКА, «Баскония» — УНИКС и «Зенит» — «Барселона».

В турнирной таблице «Зенит» занимает 5-е место, ЦСКА — 6-е, УНИКС — 8-е.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.