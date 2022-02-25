«Чикаго» выиграл у «Атланты», «Финикс» одержал восьмую победу подряд

обыгралв выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:104 (31:14, 17:31, 37:32, 39:27).

В составе «Санз» 25 очков и 12 результативных передач набрал Девин Букер.

Для «Финикса» эта победа стала восьмой подряд.

В параллельном матче «Чикаго» переиграл «Атланту» со счетом 112:108 (24:19, 28:31, 30:32, 30:26).

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Также стоит отметить Николу Вучневича, у которого дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

Лучше всех у «Атланты» выступил Богдан Богданович, у него 27 очков. Также выделился Клинт Капела, у которого дабл-дабл (14 очков и 17 подборов).

Другие результаты:

«Детройт» — «Кливленд» — 106:103 (27:33, 25:22, 28:27, 26:21)

«Бруклин» — «Бостон» — 106:129 (22:35, 30:32, 22:30, 32:32)

«Миннесота» — «Мемфис» — 119:114 (21:31, 32:25, 31:27, 35:31)

«Сакраменто» — «Денвер» — 110:128 (25:35, 33:28, 29:29, 23:36)

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 95:132 (32:31, 25:39, 16:30, 22:32)