Российские баскетболисты обыграли голландцев в квалификации ЧМ-2023

в 3-м туре квалификации чемпионата мира-2023 обыграласо счетом 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18).

В составе российской команды самым результативным стал Артем Комолов с 17 очками, еще 14 очков набрал Владислав Емченко.

Россия одержала третью победу подряд в отборочном турнире и занимает 1-е место в группе Н, на втором месте Италия.

В первом туре сборная России со счетом 92:78 обыграли команду Италии, а во втором победила Исландию (89:65).

Отборочный турнир ЧМ-2023 проводится в четырех зонах: Африка — 5 участников пройдут в финальную часть турнира, Америка — 7 участников, Азия/Океания — 5/6 мест в финале, и Европа — 12 мест.