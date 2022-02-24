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    Российские баскетболисты обыграли голландцев в квалификации ЧМ-2023

    Баскетбол Сборная России Сборная Нидерландов
    Мужская сборная России по баскетболу в 3-м туре квалификации чемпионата мира-2023 обыграла команду Нидерландов со счетом 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18).

    Сборная России
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    Сборная России

    В составе российской команды самым результативным стал Артем Комолов с 17 очками, еще 14 очков набрал Владислав Емченко.

    Россия одержала третью победу подряд в отборочном турнире и занимает 1-е место в группе Н, на втором месте Италия.

    В первом туре сборная России со счетом 92:78 обыграли команду Италии, а во втором победила Исландию (89:65).

    Отборочный турнир ЧМ-2023 проводится в четырех зонах: Африка — 5 участников пройдут в финальную часть турнира, Америка — 7 участников, Азия/Океания — 5/6 мест в финале, и Европа — 12 мест.

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