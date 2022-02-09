«Милуоки» обыграл «Лейкерс», «Бруклин» потерпел девятое поражение подряд

проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29). Для «Нетс» это поражение стало девятым подряд.

В составе победителей по 22 очка набрали Джайлен Браун и Маркус Смарт.

У проигравших в отсутствие Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга самым результативным стал Джевон Картер — 21 очко.

Для «Нетс» это поражение стало девятым подряд, «Бостон» выиграл шестой матч кряду.

В другой игре «Милуоки» обыграл «Лейкерс» со счетом 131:116 (38:24, 40:32, 31:29, 22:31).

Леброн Джеймс — самый результативный игрок «Лейкерс», на его счету 27 очков.

Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внес Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка.

«Милуоки» одержал четвертую победу подряд.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Финикс» — 109:114 (25:29, 34:26, 25:28, 25:31)

«Атланта» — «Индиана» — 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 110:97 (35:30, 29:23, 22:23, 24:21)

«Мемфис» — «Клипперс» — 135:109 (38:27, 32:28, 34:19, 31:35)

«Даллас» — «Детройт» — 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)

«Денвер» — «Нью-Йорк» — 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)

«Портленд» — «Орландо» — 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)