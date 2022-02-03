«Лейкерс» одолели «Портленд», «Бруклин» проиграл шестой раз подряд

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралисо счетом 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19).

Самым результативным игроком в составе победителей был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов. Еще 24 очка принес Кармело Энтони. Леброн Джеймс участие в матче не принимал.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Норман Пауэлл — 30 очков.

«Лейкерс» с 25 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Портленд» с 21 победой — на десятой строчке.

В еще оном поединке «Бруклин» уступил «Сакраменто» со счетом 101:112 (32:23, 30:31, 24:29, 15: 29).

У «Кингз» самым результативным стал Харрисон Барнс (19 очков). Его одноклубники оформили дабл-даблы — Тайриз Халибертон (12 очков и 10 передач), Чимези Мету 11 очков и 12 подборов).

В команде «Бруклина» самым результативным стал Николас Клэкстон — у него 23 очка. «Нетс» потерпели шестое поражение кряду.

Другие результаты:

«Юта» — «Денвер» — 108:104 (28:30, 32:31, 22:18, 26:25)

«Бостон» — «Шарлотт» — 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29)

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 108:120 (27:35, 25:29, 27:28, 29:28)

«Индиана» — «Орландо» — 118:119 (34:28, 33:25, 21:33, 30:33)

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25)

«Хьюстон» — «Кливленд» — 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21)

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 114:120 OT (28:30, 23:21, 25:34, 27:18, 11:17)