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    «Лейкерс» одолели «Портленд», «Бруклин» проиграл шестой раз подряд

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    «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Портленд» со счетом 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком в составе победителей был Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов. Еще 24 очка принес Кармело Энтони. Леброн Джеймс участие в матче не принимал.

    У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Норман Пауэлл — 30 очков.

    «Лейкерс» с 25 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Портленд» с 21 победой — на десятой строчке.

    В еще оном поединке «Бруклин» уступил «Сакраменто» со счетом 101:112 (32:23, 30:31, 24:29, 15: 29).

    У «Кингз» самым результативным стал Харрисон Барнс (19 очков). Его одноклубники оформили дабл-даблы — Тайриз Халибертон (12 очков и 10 передач), Чимези Мету 11 очков и 12 подборов).

    В команде «Бруклина» самым результативным стал Николас Клэкстон — у него 23 очка. «Нетс» потерпели шестое поражение кряду.

    Другие результаты:

    «Юта» — «Денвер» — 108:104 (28:30, 32:31, 22:18, 26:25)
    «Бостон» — «Шарлотт» — 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29)
    «Нью-Йорк» — «Мемфис» — 108:120 (27:35, 25:29, 27:28, 29:28)
    «Индиана» — «Орландо» — 118:119 (34:28, 33:25, 21:33, 30:33)
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25)
    «Хьюстон» — «Кливленд» — 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21)
    «Даллас» — «Оклахома-Сити» — 114:120 OT (28:30, 23:21, 25:34, 27:18, 11:17)

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