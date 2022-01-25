ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Хави одержала тяжелую победуУ Хави мало игроков для его футбола в «Барселоне»
  • 06:15
    • «Зенит» договорился о трансфере форварда «Интернасионаля»
  • 06:00
    • ЦСКА отказался отпустить парагвайского полузащитника в сборную
  • 05:46
    • Азмун сдал положительный тест на коронавирус
  • 00:00
    • Камерун стал очередным четвертьфиналистом Кубка Африки
  • 22:14
    • «Аталанта» арендовала Жереми Бога
    Все новости спорта

    «Чикаго» в гостях победил «Оклахому», «Финикс» обыграл «Юту»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Финикс Санз Юта Джаз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» обыграл «Юту» со счетом 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22).

    Девин Букер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Букер

    Самым результативным игроком в составе победителей был Девин Букер, набравший 33 очка. В активе Криса Пола дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.

    У «Джаз» больше всех набрал Джордан Кларксон — 22 очка.

    «Финикс» лидирует в таблице Западной конференции. «Юта» — четвертая.

    В другом поединке «Чикаго» на выезде победил «Оклахому» со счетом 111:110 (35:27, 23:21, 34:30, 19:32).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко.

    «Чикаго» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Оклахома» — 14-я на «Западе».

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Нью-Йорк» — 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)
    «Нью-Орлеан» — «Индиана» — 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сенегал дожмет Кабо-Верде?
  • Сенегал — Кабо-Верде. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Марокканцы легко переиграют Малави?
  • Марокко — Малави. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Как «Вегас» закончит выезд в Вашингтон?
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Данди
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Серен — Беерсхот
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливингстон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •