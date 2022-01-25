«Чикаго» в гостях победил «Оклахому», «Финикс» обыграл «Юту»

В матче регулярного чемпионата НБАобыгралсо счетом 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22).

Самым результативным игроком в составе победителей был Девин Букер, набравший 33 очка. В активе Криса Пола дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.

У «Джаз» больше всех набрал Джордан Кларксон — 22 очка.

«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции. «Юта» — четвертая.

В другом поединке «Чикаго» на выезде победил «Оклахому» со счетом 111:110 (35:27, 23:21, 34:30, 19:32).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко.

«Чикаго» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Оклахома» — 14-я на «Западе».

Другие результаты:

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)