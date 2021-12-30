«Зенит» вырвал победу у «Црвены Звезды» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролигивыиграл у— 80:76 ОТ.

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. У сербского клуба 21 очко на счету Нэйта Уолтерса.

Петербургская команда продлила победную серию в Евролиге до четырех игр.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и шесть поражений. «Црвена Звезда » (семь побед, 11 поражений) расположилась на 13-й строчке.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет на выезде 7 января против итальянского «Милана», а «Црвена Звезда» днем ранее примет турецкий «Фенербахче».