«Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Голден Стэйт» проиграл «Денверу»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 32 очка, 11 подборов, 11 передач.
В другом поединке «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Денвер Наггетс» с результатом 86:89.
У проигравших 5 из 14 трехочковых реализовал Стефен Карри. Он стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3000 трехочковых.
Результаты других матчей:
«Орландо» — «Милуоки» — 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)
«Торонто» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)
«Майами» — «Вашингтон» — 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)
«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)
«Сакраменто» — «Оклахома» — 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)