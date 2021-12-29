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    «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Голден Стэйт» проиграл «Денверу»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер
    Состоялись все матчи игрового дня НБА. В одном из них «Лейкерс» обыграл «Хьюстон» со счетом 132:123.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 32 очка, 11 подборов, 11 передач.

    В другом поединке «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Денвер Наггетс» с результатом 86:89.

    У проигравших 5 из 14 трехочковых реализовал Стефен Карри. Он стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3000 трехочковых.

    Результаты других матчей:

    «Орландо» — «Милуоки» — 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)
    «Торонто» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)
    «Майами» — «Вашингтон» — 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)
    «Миннесота» — «Нью-Йорк» — 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)
    «Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)
    «Сакраменто» — «Оклахома» — 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)

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