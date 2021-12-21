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    Паскуаль: Сейчас «Зенит» столкнулся со множеством проблем

    Баскетбол Зенит Автодор Лига ВТБ
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:83).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Сейчас наша команда столкнулась со множеством проблем. Кузминскас и Зубков приняли участие в матче после того, как перенесли простуду.

    Фрэнкэмп во время игры почувствовал головокружение — все это из-за столкновения, которое произошло в матче с АСВЕЛ.

    Травму получил Понитка. Кулагин и Лойд остались дома из-за простуды. Джордан Мики также травмирован.

    Если говорить об игре, то мы недостаточно хорошо подошли к ней, в первой четверти плохо играли в защите, но во второй половине матча игроки старались и играли лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт питерцев.

    Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.

    Следующий матч «Зенит» проведет в Евролиге 23 декабря дома против «Маккаби».

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