Паскуаль: Сейчас «Зенит» столкнулся со множеством проблем

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение отв матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:83).

«Сейчас наша команда столкнулась со множеством проблем. Кузминскас и Зубков приняли участие в матче после того, как перенесли простуду.

Фрэнкэмп во время игры почувствовал головокружение — все это из-за столкновения, которое произошло в матче с АСВЕЛ.

Травму получил Понитка. Кулагин и Лойд остались дома из-за простуды. Джордан Мики также травмирован.

Если говорить об игре, то мы недостаточно хорошо подошли к ней, в первой четверти плохо играли в защите, но во второй половине матча игроки старались и играли лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт питерцев.

Саратовцы занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в девяти матчах. Питерцы идут четвертыми — шесть побед в восьми матчах.

Следующий матч «Зенит» проведет в Евролиге 23 декабря дома против «Маккаби».