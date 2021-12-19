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    НБА перенесла пять матчей из-за коронавируса

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте Бруклин Нетс Денвер Наггетс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс
    Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о переносе пяти ближайших матчей.

    Матч «Торонто» перенесен
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    Матч «Торонто» перенесен

    Отложены игры «Бруклин» — «Денвер», «Атланта» — «Кливленд», «Филадельфия» — «Нью-Орлеан», «Торонто» — «Орландо» и «Бруклин» — «Вашингтон».

    Это связано с тем, что многие баскетболисты и сотрудники клубов на данный момент находятся в антиковидном протоколе.

    Три игрока «76-х» попали в ковид-протокол, в составе «Кавальерс» вспышка ковида — семь игроков сдали положительные тесты, в «Бруклине» девять игроков на карантине, в «Атланте» в протокол попал лидер команды Трэй Янг.

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