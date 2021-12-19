НБА перенесла пять матчей из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о переносе пяти ближайших матчей.

Отложены игры «Бруклин» — «Денвер», «Атланта» — «Кливленд», «Филадельфия» — «Нью-Орлеан», «Торонто» — «Орландо» и «Бруклин» — «Вашингтон».

Это связано с тем, что многие баскетболисты и сотрудники клубов на данный момент находятся в антиковидном протоколе.

Три игрока «76-х» попали в ковид-протокол, в составе «Кавальерс» вспышка ковида — семь игроков сдали положительные тесты, в «Бруклине» девять игроков на карантине, в «Атланте» в протокол попал лидер команды Трэй Янг.