«Локомотив-Кубань» уволил Пашутина с поста главного тренера

Главный тренер «Локомотива-Кубань»был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого(82:100) в Еврокубке.

Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович.

«Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов.

Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов.

Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.

Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», — приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.