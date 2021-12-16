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    «Локомотив-Кубань» уволил Пашутина с поста главного тренера

    Баскетбол Локомотив-Кубань Еврокубок
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100) в Еврокубке.

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    Контракт расторгнут по обоюдному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович.

    «Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов.

    Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов.

    Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение.

    Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием. Руководить командой в ближайших матчах будет Бранко Максимович», — приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт команды.

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