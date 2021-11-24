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    «Лейкерс» уступили «Нью-Йорку», «Майами» одолел «Детройт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Майами Хит Детройт Пистонс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
    «Нью-Йорк» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19).

    Расселл Уэстбрук
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    Расселл Уэстбрук

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник команды из Лос-Анджелеса Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов и 10 передач.

    В другом матче дня «Детройт» на своем паркете проиграл «Майами» со счетом 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33).

    Самым результативными в составе победителей стал Тайлер Хироу, ему удалось набрать 31 очко. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Джерами Грант, набравший 21 очко.

    «Майами» идет на втором месте в Восточной конференции. «Детройт» располагается на 14-й строчке.

    Также «Портленд» обыграл «Денвер» со счетом 119:100м(33:27, 33:25, 24:27, 29:21).

    Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 32 очка.

    В еще одной игре «Клипперс» дома в овертайме уступили «Далласу» — 104:112 ОТ.

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