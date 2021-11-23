«Милуоки» крупно обыграл «Ордандо», «Юта» уступила «Мемфису»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно обыгралсо счетом 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидэй, набравший 18 очков. У «Мэджик» больше всех набрал Мориц Вагнер — 18 очков.

В еще одной игре дня «Мемфис» в гостях победил «Юту» со счетом 119:118 (27:30, 27:30, 38:36, 27:22).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джа Морант, набравший 32 очка. Еще 28 очков принес Десмонд Бейн, на счету Джарена Джексона — 26.

У «Джаз» больше всех набрал Боян Богданович —24 очка. В активе Руди Гобера дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

В другом матче «Филадельфия» победил «Сакраменто» –102:94.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Бруклин» — 112:117 (27:24, 36:28, 19:32, 30:33)

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 103:109 (27:26, 23:33, 23:24, 30:26)

«Атланта» — «Оклахома» — 113:101 (32:27, 34:33, 27:11, 20:30)

«Бостон» — «Хьюстон» — 108:90 (22:21, 32:24, 34:16, 20:29)

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)

«Чикаго» — «Индиана» — 77:109 (16:31, 30:36, 15:22, 16:20)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)