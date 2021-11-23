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    «Милуоки» крупно обыграл «Ордандо», «Юта» уступила «Мемфису»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз Орландо Мэджик Милуоки Бакс Бостон Селтикс Хьюстон Рокетс Атланта Хоукс Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз
    «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно обыграл «Ордандо» со счетом 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36).

    Джа Морант
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    Джа Морант

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидэй, набравший 18 очков. У «Мэджик» больше всех набрал Мориц Вагнер — 18 очков.

    В еще одной игре дня «Мемфис» в гостях победил «Юту» со счетом 119:118 (27:30, 27:30, 38:36, 27:22).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джа Морант, набравший 32 очка. Еще 28 очков принес Десмонд Бейн, на счету Джарена Джексона — 26.

    У «Джаз» больше всех набрал Боян Богданович —24 очка. В активе Руди Гобера дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

    В другом матче «Филадельфия» победил «Сакраменто» –102:94.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Бруклин» — 112:117 (27:24, 36:28, 19:32, 30:33)
    «Вашингтон» — «Шарлотт» — 103:109 (27:26, 23:33, 23:24, 30:26)
    «Атланта» — «Оклахома» — 113:101 (32:27, 34:33, 27:11, 20:30)
    «Бостон» — «Хьюстон» — 108:90 (22:21, 32:24, 34:16, 20:29)
    «Сан-Антонио» — «Финикс» — 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)
    «Чикаго» — «Индиана» — 77:109 (16:31, 30:36, 15:22, 16:20)
    «Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)

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