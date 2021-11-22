«Лейкерс» обыграли «Детройт», «Голден Стэйт» продлил победную серию

вырвал победу ув матче регулярного чемпионата НБА — 121:116 (30:26, 31:42, 23:31, 37:17).

Отметим, что по ходу встречи «Лейкерс» уступали с разницей в 17 очков.

Самым результативным у победителей стал Энтони Дэвис — у него 30 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл сделал Расселл Уэстбрук — 26 очков и 10 передач.

У проигравших 36 очков заработал Джерами Грант, а Кейд Каннингем оформил трипл-дабл — 13 очков, 12 подборов, 10 передач.

«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» в регулярном чемпионате НБА — 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27).

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.

Лучшей результативностью в составе «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

Другие результаты:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» — 97:91 (19:22, 27:25, 25:15, 26:29)

«Финикс» — «Денвер» — 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)