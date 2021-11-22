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    «Лейкерс» обыграли «Детройт», «Голден Стэйт» продлил победную серию

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Финикс Санз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Детройт Пистонс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» вырвал победу у «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:116 (30:26, 31:42, 23:31, 37:17).

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Отметим, что по ходу встречи «Лейкерс» уступали с разницей в 17 очков.

    Самым результативным у победителей стал Энтони Дэвис — у него 30 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл сделал Расселл Уэстбрук — 26 очков и 10 передач.

    У проигравших 36 очков заработал Джерами Грант, а Кейд Каннингем оформил трипл-дабл — 13 очков, 12 подборов, 10 передач.

    «Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» в регулярном чемпионате НБА — 119:104 (36:24, 25:23, 31:30, 27:27).

    В составе победителей лучшей результативностью отличился Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.

    Лучшей результативностью в составе «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.

    «Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

    Другие результаты:

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» — 97:91 (19:22, 27:25, 25:15, 26:29)
    «Финикс» — «Денвер» — 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)
    «Чикаго» — «Нью-Йорк» — 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)

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