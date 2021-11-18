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    Паскуаль: Контролировали счет в матче с «Альбой», но не контролировали игру

    Баскетбол Зенит Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказал мнение о матче против «Альбы» (75:66) в рамках Евролиги.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Рады сегодняшней победе. Однако чувствовали себя некомфортно на протяжении всего матча. Да, контролировали счет, но не контролировали саму игру.

    Хочу поздравить "Альбу": они хорошо играли в защите и нападении, пытались атаковать нас. Это был сложный матч, нам удалось его выиграть.

    Джордан Лойд — безусловно, важен для нашей команды. Он улучшает свою игру с каждым днем. Сейчас важно восстановиться — впереди матч с Армани Эксчейндж», — сказал Паскуаль клубной пресс-службе.

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