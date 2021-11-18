Паскуаль: Контролировали счет в матче с «Альбой», но не контролировали игру

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о матче против(75:66) в рамках Евролиги.

«Рады сегодняшней победе. Однако чувствовали себя некомфортно на протяжении всего матча. Да, контролировали счет, но не контролировали саму игру.

Хочу поздравить "Альбу": они хорошо играли в защите и нападении, пытались атаковать нас. Это был сложный матч, нам удалось его выиграть.

Джордан Лойд — безусловно, важен для нашей команды. Он улучшает свою игру с каждым днем. Сейчас важно восстановиться — впереди матч с Армани Эксчейндж», — сказал Паскуаль клубной пресс-службе.