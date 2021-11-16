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    «Чикаго» разгромил «Лейкерс», «Даллас» одолел «Денвер»

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    «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Лейкерс» со счетом 121:103 (33:25, 24:23, 37:25, 27:30).

    Демар Дерозан
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    Демар Дерозан

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. У Лонзо Болла 27 очков. Зак Лавин набрал 26 очков.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Тэйлен Хортон-Такер (28 очков). Расселл Уэстбрук набрал 25 очков.

    «Лейкерс» (8-7) остались на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» (10-4) — вторые на Востоке.

    Также «Даллас» обыграл «Денвер» со счетом 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18).

    Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 35 очков. Форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 23 очка и сделал 11 передач.

    После этого матча «Даллас» и «Денвер» имеют по девять побед и занимают 3-е и 4-е места в Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Портленд» — «Торонто» — 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)
    «Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 105:100 (25:25, 16:33, 32:22, 32:20)
    «Мемфис» — «Хьюстон» — 136:102 (33:20, 41:36, 31:15, 31:31)
    «Миннесота» — «Финикс» — 96:99 (21:18, 18:22, 23:26, 34:33)
    «Кливленд» — «Бостон» — 92:98 (22:19, 17:18, 25:28, 28:33)
    «Детройт» — «Сакраменто» — 107:129 (12:31, 32:37, 26:24, 37:37)
    «Нью-Йорк» — «Индиана» — 92:84 (16:20, 32:29, 21:25, 23:10)
    «Оклахома» — «Майами» — 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)
    «Атланта» — «Орландо» — 129:111 (30:31, 30:25, 33:28, 36:27)

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