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    УНИКС нанес поражение ЦСКА в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС ЦСКА
    Казанский УНИКС одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14).

    Самым результативным игроком стал Айзея Кэнэн, набравший 25 очков.

    У «армейцев» Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг записал на свой счет по 15 баллов.

    Для «красно-синих» это пятое поражение подряд во всех турнирах — антирекорд с сезона 2000/01.

    В турнирной таблице Единой лиги ВТБ УНИКС занимает первое место (5 побед, 1 поражение), а ЦСКА — четвертое (4 победы, 2 поражения).

    Другие результаты:

    «Автодор» — «Астана» — 83:82 (20:31, 27:20, 20:10, 16:21)

    «Цмоки-Минск» — «Калев» — 93:91 ОТ (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11)

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