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    «Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне, «Юта» продлила победную серию

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Юта Джаз Хьюстон Рокетс Атланта Хоукс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Детройт Пистонс
    «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:104 ОТ (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 36 очков, 7 подборов и 8 передач.

    У победителей 30 очков и 7 подборов заработал Джа Морант.

    Для «Уорриорз» это первое поражение в нынешнем сезоне.

    В другом поединке дня «Юта» разгромила «Хьюстон» со счетом 122:91 (32:18, 29:22, 31:32, 30:19).

    В составе победителей дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов сделал Руди Гобер, еще 19 очков набрал Боян Богданович.

    У проигравших 16 очков заработал Кристиан Вуд. «Джазмены» выиграли 4-й матч подряд на старте сезона.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Детройт» — 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)
    «Вашингтон» — «Атланта» — 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)
    «Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)
    «Даллас» — «Сан-Антонио» — 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)

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