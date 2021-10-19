«Филадельфия» дисквалифицировала своего игрока на один матч

«Филадельфия» дисквалифицировала защитникана один матч за «поведение, которое наносит вред команде», сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Австралиец пропустил первые две недели предсезонного тренировочного лагеря, так как хочет сменить клуб и просит обмен.

Накануне главный тренер команды Док Риверс выгнал его с тренировки, так как Симмонс отказался выполнять упражнение по игре в защите.

«Я посчитал, что он нам мешает. Он не хотел делать то, что делали все остальные. Я сказал, что ему стоит уйти», — рассказал после тренировки Риверс.

Напомним, что в стартовом матче сезона «Филадельфия» 20 октября сыграет с «Нью-Орлеаном».