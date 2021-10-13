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    Итудис: Мне понравилось, что в матче с «Зенитом» команда выглядела как хамелеон

    Баскетбол ЦСКА Зенит Евролига
    Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» (77:67) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Хочу поздравить свою команду с очередной победой. Мне понравилось выступление в целом, и то, что мы можем рассчитывать на нашу защиту, на всех и каждого.

    Ваня выходил со скамейки и что-то давал команде, Саймон что-то давал. Эти ребята полны энергии независимо от того, играли они 5 или 20 минут. Мне понравилось, что мы все друг друга понимаем.

    В предыдущем матче мы добились выездной победы, где мы здорово атаковали, набрали 100 очков, а теперь набрали меньше 80, но у удержали "Зенит" на 67…

    Не будем забывать, что "Зенит" выиграл две игры в начале сезона, против УНИКСа и "Жальгириса", где они отлично бросали, Билли Барон и остальные. Нам удалось удержать их на низком уровне результативности.

    Мне понравилось, что команда внесла определенные изменения и выглядела как хамелеон, как я обычно говорю, меняя цвета, подстраиваясь, показывая хороший баскетбол и при высокой, и при низкой результативности.

    Мы здорово начали. Они стали немного больше прессинговать, мы иногда теряли мяч без всякой причины. Мы проанализировали это в перерыве.

    У Иффе и Дэни было 5 потерь, что нормально, потому что они играют с мячом. Мы поговорили о создании пространства в атаке, о том, где и почему мы теряем мячи. Изменили это — и уступили всего в одной четверти.

    Мне понравилось наше единство. Это то, что мы пытаемся построить — хорошую химию», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

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