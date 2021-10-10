«Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» в матче Единой лиги ВТБ

Фрагмент матча Фото: Единая лига ВТБ
Встреча, которая прошла в Саратове, завершилась со счетом 108:95 (31:19, 25:26, 33:19, 19:31) в пользу гостей.
Эрик Макколлум стал самым результативным, набрав 30 очков. 26 баллов на свой счет записал Джонатан Мотли.
У проигравших 20 баллами отметился Ди Джей Фандерберк.
«Автодор» 16 октября примет «Цмоки-Минск», «Локомотив» днем позже встретится с «Зенитом».
В еще одном матче «Енисей» одержал выездную победу над «Калевом» — 87:81 (20:17, 30:27, 24:17, 13:20).
«Калев» 16 октября сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», «Енисей» днем позже примет казанский УНИКС.