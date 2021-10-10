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    «Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» в матче Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор Локомотив-Кубань Енисей Калев
    «Локомотив-Кубань» одержал победу над саратовским «Автодором» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Саратове, завершилась со счетом 108:95 (31:19, 25:26, 33:19, 19:31) в пользу гостей.

    Эрик Макколлум стал самым результативным, набрав 30 очков. 26 баллов на свой счет записал Джонатан Мотли.

    У проигравших 20 баллами отметился Ди Джей Фандерберк.

    «Автодор» 16 октября примет «Цмоки-Минск», «Локомотив» днем позже встретится с «Зенитом».

    В еще одном матче «Енисей» одержал выездную победу над «Калевом» — 87:81 (20:17, 30:27, 24:17, 13:20).

    «Калев» 16 октября сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», «Енисей» днем позже примет казанский УНИКС.

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