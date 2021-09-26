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    ЦСКА выиграл второй матч подряд в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА
    Московский ЦСКА одержал победу над польской «Зелена Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:14).

    В составе «армейцев» дабл-дабл оформил Габриэль Лундберг, набравший 12 очков и отдавший 10 результативных передач. Его одноклубник Торнике Шенгелия записал на свой счет 14 очков.

    У польского клуба самым результативным стал Ярослав Зисковски с 14 баллами.

    Для ЦСКА эта победа стала второй в двух стартовых матчах сезона. Следующий матч «красно-синие» проведут 3 октября против «Нижнего Новгорода».

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