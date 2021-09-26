ЦСКА выиграл второй матч подряд в Единой лиге ВТБ

Московскийодержал победу над польскойв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:14).

В составе «армейцев» дабл-дабл оформил Габриэль Лундберг, набравший 12 очков и отдавший 10 результативных передач. Его одноклубник Торнике Шенгелия записал на свой счет 14 очков.

У польского клуба самым результативным стал Ярослав Зисковски с 14 баллами.

Для ЦСКА эта победа стала второй в двух стартовых матчах сезона. Следующий матч «красно-синие» проведут 3 октября против «Нижнего Новгорода».