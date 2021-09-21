Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии»не приедет в тренировочный лагерь команды, сообщает ESPN.

По информации издания, баскетболист твердо решил больше не выступать за команду — он настаивает на обмене.

Симмонс сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с руководством.

Отмечается, что у «Сиксерс» будет возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный рабочий день, если баскетболист не приедет в тренировочный лагерь.

Контракт австралийца рассчитан до 2025 года, за следующий сезон он должен заработать около 33 миллиона долларов.