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    Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии»

    Баскетбол Филадельфия Сиксерс НБА
    Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь команды, сообщает ESPN.

    Бен Симмонс
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    Бен Симмонс

    По информации издания, баскетболист твердо решил больше не выступать за команду — он настаивает на обмене.

    Симмонс сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с руководством.

    Отмечается, что у «Сиксерс» будет возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный рабочий день, если баскетболист не приедет в тренировочный лагерь.

    Контракт австралийца рассчитан до 2025 года, за следующий сезон он должен заработать около 33 миллиона долларов.

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