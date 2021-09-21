Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру

Атакующий защитникна своей странице в Instagram объявил о завершении игровой карьеры.

«Первая команда. Последняя команда. Благодарю за все, что было между ними. Сегодня я официально объявляю о завершении карьеры в баскетболе. Спасибо всем, кто был частью моего пути и карьеры.

Я начал играть в баскетбол 30 лет назад на заднем дворе, на неровном участке земли, гравия и травы. Именно на этой площадке начали формироваться мои мечты. Реальность же их превзошла.

Я благодарен за эти 15 лет в НБА и за все прекрасные отношения и воспоминания на этом пути», — написал 37-летний игрок.

Редик был выбран «Орландо» под 11-м номером на драфте 2006 года. Также он успел поиграть за «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Даллас».

В НБА Редик реализовал 1950 бросков из-за дуги и занимает 15-е место в истории лиги по данному показателю.