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    Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс
    Атакующий защитник Джей Джей Редик на своей странице в Instagram объявил о завершении игровой карьеры.

    Джей Джей Редик
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    Джей Джей Редик

    «Первая команда. Последняя команда. Благодарю за все, что было между ними. Сегодня я официально объявляю о завершении карьеры в баскетболе. Спасибо всем, кто был частью моего пути и карьеры.

    Я начал играть в баскетбол 30 лет назад на заднем дворе, на неровном участке земли, гравия и травы. Именно на этой площадке начали формироваться мои мечты. Реальность же их превзошла.

    Я благодарен за эти 15 лет в НБА и за все прекрасные отношения и воспоминания на этом пути», — написал 37-летний игрок.

    Редик был выбран «Орландо» под 11-м номером на драфте 2006 года. Также он успел поиграть за «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Даллас».

    В НБА Редик реализовал 1950 бросков из-за дуги и занимает 15-е место в истории лиги по данному показателю.

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