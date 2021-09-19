Ватутин: Делать выводы о готовности ЦСКА рано. Команда еще в поиске игры

Президент ЦСКАпрокомментировал победу армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

В воскресенье, 19 сентября, ЦСКА победил петербургский «Зенит» со счетом 81:73 в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ и стал первым обладателем этого трофея.

«Это интересный опыт. Знаю, что организаторы думают, как изменить турнир в следующем году.

В любом случае здорово, что кубок состоялся. Уровень очень серьезный, учитывая, что три из четырех команд играют в Евролиге.

Традиционно, если ЦСКА выигрывает такой турнир, то это воспринимается как должное, а если нет — то как тревожный звонок. Но звонок не прозвенел.

Это последний товарищеский турнир, впереди матчи сезона, но делать выводы о готовности команды рано. Она еще в поиске игры», — передает слова Ватутина ТАСС.