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    Ватутин: Делать выводы о готовности ЦСКА рано. Команда еще в поиске игры

    Баскетбол ЦСКА Зенит Лига ВТБ
    Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

    Андрей Ватутин
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    Андрей Ватутин

    В воскресенье, 19 сентября, ЦСКА победил петербургский «Зенит» со счетом 81:73 в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ и стал первым обладателем этого трофея.

    «Это интересный опыт. Знаю, что организаторы думают, как изменить турнир в следующем году.

    В любом случае здорово, что кубок состоялся. Уровень очень серьезный, учитывая, что три из четырех команд играют в Евролиге.

    Традиционно, если ЦСКА выигрывает такой турнир, то это воспринимается как должное, а если нет — то как тревожный звонок. Но звонок не прозвенел.

    Это последний товарищеский турнир, впереди матчи сезона, но делать выводы о готовности команды рано. Она еще в поиске игры», — передает слова Ватутина ТАСС.

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