Ватутин: Делать выводы о готовности ЦСКА рано. Команда еще в поиске игры

Андрей Ватутин Фото: globallookpress.com
В воскресенье, 19 сентября, ЦСКА победил петербургский «Зенит» со счетом 81:73 в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ и стал первым обладателем этого трофея.
«Это интересный опыт. Знаю, что организаторы думают, как изменить турнир в следующем году.
В любом случае здорово, что кубок состоялся. Уровень очень серьезный, учитывая, что три из четырех команд играют в Евролиге.
Традиционно, если ЦСКА выигрывает такой турнир, то это воспринимается как должное, а если нет — то как тревожный звонок. Но звонок не прозвенел.
Это последний товарищеский турнир, впереди матчи сезона, но делать выводы о готовности команды рано. Она еще в поиске игры», — передает слова Ватутина ТАСС.