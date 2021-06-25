«Даллас» определился с новым главным тренером

Новым главным тренером «Далласа» станет член Зала славы, сообщает ESPN.

Клуб достиг договоренности со специалистом, который ранее тренировал «Милуоки» и «Бруклин».

Также «Маверикс» договорились о назначении Нико Харрисона на пост генерального менеджера клуба.

Напомним, что Кидд был выбран «Далласом» под вторым номером на драфте-1994 и обменян в «Финикс» в 1996-м. Он вернулся в клуб в 2008-м и выступал за «Маверикс» до 2012-го, в 2011-м стал чемпионом НБА.

В текущем сезоне «Даллас» вышел в плей-офф, но уже в первом раунде уступил «Клипперс» (3-4).