Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    УЕФА решил отказаться от правила выездного голаРеволюционное решение. Почему отмена правила выездного гола изменит футбол
  • 21:34
    • РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров сезона 2021/22
  • 21:03
    • «Даллас» определился с новым главным тренером
  • 20:06
    • Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября
  • 19:55
    • Медведев вышел в финал турнира в Мальорке
  • 18:25
    • Черчесов выступит с докладом о выступлении сборной России на Евро-2020
    Все новости спорта

    «Даллас» определился с новым главным тренером

    Баскетбол Даллас Маверикс НБА
    Новым главным тренером «Далласа» станет член Зала славы Джейсон Кидд, сообщает ESPN.

    Джейсон Кидд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Кидд

    Клуб достиг договоренности со специалистом, который ранее тренировал «Милуоки» и «Бруклин».

    Также «Маверикс» договорились о назначении Нико Харрисона на пост генерального менеджера клуба.

    Напомним, что Кидд был выбран «Далласом» под вторым номером на драфте-1994 и обменян в «Финикс» в 1996-м. Он вернулся в клуб в 2008-м и выступал за «Маверикс» до 2012-го, в 2011-м стал чемпионом НБА.

  • Экс-наставник «Далласа» возглавит «Индиану»
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне «Даллас» вышел в плей-офф, но уже в первом раунде уступил «Клипперс» (3-4).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станут ли команды играть активно в решающей встрече?
  • «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Австрия остановить Италию?
  • Италия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Дания выйдет в четвертьфинал Евро?
  • Уэльс — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.29
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Торонто — Цинциннати
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  4.12
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •