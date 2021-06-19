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    «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Клипперс» вышли в следующий раунд

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
    «Филадельфия» переиграла «Атланту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 104:99 (22:29, 25:22, 33:25, 24:23).

    Теренс Мэнн
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    Теренс Мэнн

    В составе победителей лучшими на площадке были Сет Карри (24 очка), Тобиас Харрис (24 очка) и Джоэл Эмбиид (22 очка и 13 подборов).

    У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (34 очка и 12 передач), Кевин Хаертер (17 очков и 11 подборов) и Данило Галлинари (16 очков). Также дабл-дабл оформил Клинт Капела (14 очков и 11 подборов).

    Счет в серии вновь стал ничейным — 3:3. Решающий, седьмой матч команды проведут на площадке «Филадельфии» в ночь на 21 июня.

    «Клипперс» переиграл «Юту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 131:119 (31:33, 19:39, 41:22, 40:25).

    В составе победителей лучшими на площадке были Теренс Мэнн (39 очков), Пол Джордж (28 очков и 9 подборов) и Реджи Джексон (27 очков и 10 передач).

    У «Джаз» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (39 очков, 9 подборов и 9 передач), Ройс О’Нил (21 очко и 10 подборов) и Джордан Кларксон (21 очко).

    Счет в серии стал 4:2 в пользу «Клипперс». В финале Западной конференции калифорнийцы сыграют с «Финиксом».

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