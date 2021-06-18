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    Баскетболистки сборной России обыграли Хорватию на ЧЕ-2021

    Баскетбол Женская сборная России Женский баскетбол
    Сборная России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женщин обыграла команду Хорватии со счетом 73:62 (22:19; 14:14; 25:16; 12:13).

    Сборная России
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    Сборная России

    Самым результативным игроком встречи стала хорватка Ивана Дойкич, набравшая 25 очков и совершившая 3 подбора.

    В составе сборной России отличились Раиса Мусина, на ее счету 19 очков, 14 подборов и 3 передачи.

    Сборная России с 4 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. В следующем туре команда главного тренера Александра Ковалева сразится за 1-е место в группе с француженками.

    Встреча между российской сборной и Францией состоится 20 июня во французском Страсбурге.

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