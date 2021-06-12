«Филадельфия» вышла вперед в серии с «Атлантой», «Денвер» третий раз проиграл «Финиксу»

проигралав третьем матче второго раунда пле-офф НБА — 111:127 (20:28, 36:33, 19:34, 36:32).

В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (27 очков, девять подборов и восемь передач), Тобиас Харрис (22 очка) и Бен Симмонс (18 очков).

У «Хоукс» наиболее результативными на паркете стали Трей Янг (28 очков), Джон Коллинс (23 очка) и Богдан Богданович (19 очков).

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч команды проведут 15 июня.

Также «Финикс» выиграл у «Денвера» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 116:102 (37:27, 22:28, 31:21, 26:26).

В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (28 очков), Крис Пол (27 очков и 8 передач) и Джей Краудер (14 очков). Также дабл-дабл оформил Деандре Эйтон (10 очков и 15 подборов).

У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Николай Йокич (32 очка, 20 подборов и 10 передач), Монте Моррис (21 очко) и Майкл Портер (15 очков).

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Финикса». Следующий матч команды проведут 14 июня.